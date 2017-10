Õhtulehele on saabunud vihje, et viis ja pool aastat TV3 programmijuhi kohal töötanud saatejuht ja režissöör Urmas Eero Liiv paneb peagi ameti maha.

„Personalipoliitikast tulenevalt ei saa me praegu seda kommenteerida,“ ütleb TV3 avalike suhete juht Kadi Poll vastuseks. Õhtulehele saabunud info kohaselt on amet end Liivi jaoks lihtsalt ammendanud.

Liiv alustas TV3 programmijuhi tööd 2012. aasta veebruaris, kui sellelt kohalt lahkus aasta aega ametis olnud Mikko Silvennoinen. TV3 boss Priit Leito sõnas siis, et uus programmijuht tunneb televaldkonda väga hästi ning tal on kindel soov tõsta TV3 Eesti teletaeva tippu. „Kindlasti on tema liitumine TV3 meeskonnaga meie jaoks rõõmustav ja positiivne samm,“ märkis Leito.

Enne seda töötas Liiv Kanal 2 ning peadirektor Urmas Oru ütles toona, et programmijuhi töö on Liivi jaoks kindlasti huvitav väljakutse. Oru sõnas ka, et selleks ajaks oli tema Kanal 2 ridades töötanud 12 aastat ning selle aja jooksul oli TV3 programmijuht vahetunud mitu korda. „Enamasti on TV3 programmijuhid olnud suure ja uhke jutuga mehed, kelle tegude pool on kohati küsitavam olnud. Eero kindlasti sellesse ritta ei kuulu. Ta pole jutumees, pigem tegudeinimene,“ rääkis Oru.

TV3-s on Liiv oma tööga kahtlemata hästi hakkama saanud. Tema ametis oldud aja jooksul on ekraanile toodud näiteks totaalne hittsaade „Su nägu kõlab tuttavalt“, mille iga hooaeg purustab eelmiste rekordeid tugevalt ning saated jätavad teleedetabelites kõik muud sarjad-saated kaugele oma selja taha.