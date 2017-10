Nädal tagasi lõppes „Siberi võmm“ tõelise üllatusega. Välja ilmus Viktor Koroli vend, aga mitte hukkunud Valentin, vaid vend, kellest keegi pole midagi kuulnud. Tänane osa heidab valgust uuele tegelaskujule Viljarile, keda sarjas kehastab Indrek Raadik.

Ühe vennaga on „Siberi võmmi“ peategelane Viktor Korol juba maid jaganud. Nädal tagasi ilmus krimisarja uus tegelane, kes end samuti Viktori vend väidab olevat. Viljari saabumine tundub seda kahtlasem, et samal ajal on Viktorile silma peale pannud kaunis Jete (Jaanika Arum), kes igal võimalusel võmmiga kontakti otsib.

Kui eraelus on peategelastel käsil ootamatud teemad, siis kergem pole töölgi. Täna seisavad võmmid silmitsi võika juhtumiga, kui lühikese vaheaja järel leitakse kahes erinevas trükikojas jõhkral moel tapetuna kaks trükitöölist. Seejuures avastatakse mõlema surnukeha juurest valgete kaante ja lehtedega raamat. Pinev osa toob täna külalisrollis ekraanile Tõnu Oja.

„Siberi võmmi“ uus osa on Kanal 2s täna kell 21.30.