Pärast seda muutis Madsen oma esimest tunnistust ja ütles, et Wall suri allveelaevas õnnetusjuhtumi tagajärjel. Naisele olevat kukkunud pähe 70 kilogrammi kaaluv luuk. Mees rääkis veel, et sattus paanikasse ja otsustas naise merre matta ning viskas surnukeha vette tervelt.

Kui 6. oktoobril leiti merest ka Walli pea, siis selgus, et Madsen oli vassinud, sest peal puudusid vigastused.

Kohe seejärel andis prokurör Jakob Buch-Jepsen teada, et Peter Madseni arvuti kõvakettalt leiti videod, millel kujutatakse naiste piinamist ja tapmist. Niisugused videod Madseni arvutis süvendasid kahtlusi, et ta tappis Kim Walli 10. või 11. augustil oma allveelaeva pardal teadlikult ning heitis seejärel tükeldatud surnukeha merre. Madsen väitis aga endiselt, et ajakirjanik suri õnnetusjuhtumi tagajärjel. Mis aga puutub hukkamisvideotesse, siis kinnitas Madsen, et arvutile oli juurdepääs ka teistel inimestel ning tema neid videoid sinna salvestanud ei ole.

Madsen: mina ei tapnud

Edasisel uurimisel selgus Madseni riietelt võetud proovide põhjal, et just tema oli Walli surnukeha tükeldanud. Pärast seda otsustas mees ka surnukeha tükeldamise üles tunnistada. Kuna Walli peal vigastust ei ei olnud, siis muutis Madsen ka ajakirjaniku surma versiooni. Ta väidab nüüd, et naine suri allveelaevas mingil põhjusel vingugaasi mürgitusse. Madseni sõnul oli tema sel ajal allveelaevatekil ja ei teadnud selle sisemuses toimunust.

SURM TÖÖ AJAL: Rootsi ajakirjanik Kim Wall tapeti allveelaeva UC3 Nautilus pardal. Naine oli läinud allaveelaeva ehitajast Peter Madsenist reportaaži tegema. (REUTERS / Scanpix)

Kopehaageni politsei avaldas esmaspäeval pärast Madseni ülestunnistust laiba tükeldamise kohta aga uued faktid, mille põhjal saab teda süüdistada kohutavas seksuaalmõrvas. Nimelt selgus Kim Walli torso lahkamisel, et Madsen oli surnukehaga seksinud ning lisaks tekitanud naise genitaalpiirkonda 14 haava. Prokurör usub, et Madsen mõrvas ajakirjaniku, et teostada oma vägivaldsed seksuaalfantaasiad.

Madsen seda veel tunnistanud ei ole ning kinnitab endiselt, et tema suhe Walliga oli puhtalt tööalane ning mingit seksuaalkontakti ei olnud.