Täna tähistab oma sünnipäeva laulja Kalle Sepp. Ta on osalenud koorilauljana muusikalides „Romeo ja Julia“, „Pipi Pikksukk“ , Cole Porteri „Nii on meil moes“ , „Shrek“ ning üles astunud Juan Perón’i rollis muusikalis “Evita”, Ooperifantoomi ja Monsieur André rollis muusikalis “Ooperifantoom”. Ta on mänginud teleseriaalides Kelgukoerad ja Viimane võmm. Ta võitis 2016. aastal meelelahutussaate "Su nägu kõlab tuttavalt" viienda hooaja. Palju õnne!

(Tiina Kõrtsini)