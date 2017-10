Tallinna linnavalitsus annab nime kolmele kinnisvaraarenduse tulemusel tekkivale uuele tänavale.

Väike-Õismäe asumisse rajatav uus tänav hakkab kandma Päevalille tänava nime, Kesklinna reisisadama piirkonda rajatava uue tänava nimeks saab Halsi tänav ning Põhja Tallinnas Kalamaja asumis saab Põhja puiestee ja Kalasadama tänava vahelise lõigu nimeks Kursi tänav.

Päevalille tänav tekib Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga, uus tänav algab Ehitajate tee poolselt Õismäe tee juurdepääsuteelt, kulgeb läbi planeeringuala ja lõpeb Paldiski mnt poolsel Õismäe tee juurdepääsuteel.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon leidis, et tänavale võiks nime valida Õismäega haakuvast lilleteemast. Seni on kevadlillede nimesid kasutatud Õismäe trollipeatustel. Sellest tulenevalt otsustati valida tänavale nimi üldtuntud ja varem tänavanimedes kasutamata lillenimede seast. Kuna piirkonda planeeritakse kõrghooned, peeti uuele tänavale sobivaimaks Päevalille kui pika ja sihvaka lille nime.

Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas muudetakse lisaks uue tänavanime määramisele ka paari tänava leviala. Kesklinna Sadama asumisse Rumbi ja Vööri tänava vahele rajatav tänav saab nimeks Halsi tänav. Põhja- Tallinnas Kalamaja asumis paikneva Põhja puiestee ja Kalasadama tänava vahelise lõigu nimeks saab Kursi tänav.

Ühtlasi muudetakse Kesklinnas Sadama asumis Vööri tänava leviala, Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Kalasadama tänava leviala ning Kesklinna Sadama asumist algava ja Põhja-Tallinna Kalamaja asumisse suunduva Rumbi tänava leviala.

Kesklinna Sadama asumisse ja Põhja-Tallinnasse Kalamaja asumisse jääval Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu alal vajavad täpsustamist ja muutmist mitmete olemasolevate tänavate levialad.

Praeguse seisuga kulgevad nii Kalasadama kui Vööri tänav linnahallini, kuid kõnealuse detailplaneeringu alusel on kavas need tänavad linnahalli aluse käigu kaudu ühendada.

Ka 1994. aastal nime saanud Rumbi tänav oli algselt planeeritud algama linnahalli juurest, kuid uute planeeringute alusel on nähtud ette võimalus Rumbi tänava pikenemiseks Kalasadama tänavani. Seoses sellega vajas kaalumist Rumbi tänava leviala (suuna) muutmine, et oleks võimalik tänavat hiljem pikendada. Lisaks on planeeringuga kavandatud uus tänav Rumbi ja Vööri tänava vahele.

