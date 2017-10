Politseinikud ega keegi teine vahejuhtumis vigastada ei saanud. Ohtu inimestele ei ole.

"Mees ei allunud politsei korraldusele ja hakkas tormi jooksma politsei poole. Kaks kodanikku filmisid seda, see on nüüd tõendusmaterjal number üks," rääkis sündmuspaigal olev ametnik Õhtulehele.

"Üks vend oli paljajalu, kaks nuga käes," rääkis pealtnägija Õhtulehele. "Alguses jäi seisma, politsei käskis noad maha panna, siis võttis asendi sisse ja jooksis politsei poole."

„Siin on nii kiirabi ja politsei,“ rääkis Vabaduse väljakult töötav naine. Ta lisab: „See kõik toimub siin R-kioski juures. Politseinikud on igal pool lihtsalt.“ Ta ei oska täpsustada, mis juhtus, kuid kinnitab, et kuulis lasku.

Vabaduse väljakul asuva Hotelli Palace töötaja sõnul kogunesid mitmed majutusasutuse külalised akende juurde, et toimuvat jälgida. „Keegi ei saanud mitte midagi aru, siis öeldi, et mees on pikali maas,“ lisab ta.

Üle tee Tallinna linnavalitsuses ei kuulnud Vabaduse väljakul toimunud tulistamisest keegi midagi. Enamik saalitöötajaid oli sellel hetkel, kui suurem möll käis, lõunal. Üks töötaja oli siiski kohal ning märkas, et Vabaduse väljakul midagi toimub alles siis, kui politsei ja kiirabi juba kohal olid. Kuulilaske ta ei kuulnud. "Nägin sireenidega sõidukeid. Mingi mees viidi kanderaamil kiirabiga minema," räägib Tallinna linnavalitsuse töötaja veidike kartlikul ilmel.

"Minul võttis küll korraks jalad nõrgaks," ütleb üks teine linnavalitsuse töötaja, kes loodab, et koledad lood mujal maailmas toimunust ei saa ikkagi Eestis reaalsuseks, vaid lähevad siit kaarega mööda. Kolmas töötaja toob välja, et sedalaadi "hulludega" tuleb tegelda, sest linnas neid leidub. "Me näeme iga teine päev seda. Korra on tuldud ka noaga," ütleb karastunud linnavalitsuse töötaja ajalugu meenutades.