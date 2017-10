Omaaegse menuka poistebändi pressiesindaja teatas New York Postile, et laulja põeb neerupealise vähki. Alles nädal aega tagasi oli 40aastasele Devinile tehtud operatsioon hiiglasliku kasvaja eemaldamiseks kõhust. Ühtlasi lõigati välja laulja vasak neer ja neerupealis.

USA ansambli LFO lauljal Devin Limal on diagnoositud IV staadiumi vähk.

„Kogu LFO tiim on murest murtud," kirjutas Alaina Bendi ning lisas, et bändikaaslane Brad Fischetti on Devinile haigestumisest saadik toeks olnud.