Venemaal on kombeks toidukotid väljapoole akna külge riputada. Kõnnivadki siis kord Petja ja Tšapajev mööda tänavaid, hirmsasti näljased. Plaan sündis nii, et Petka ronib mööda vihmaveetoru üles ja toob söödava ära. Asi

parasjagu teoksil, kui peale satub miilits.

"Mis siin toimub?"

"Tead me oleme päkapikud ja riputame lastele kingitusi akende külge" vastab Tšapajev.

"Mis kuradi päkapikud,väljas on oktoober!"

Seepeale hõikab Tsapai Petkale:

"Kuule Petja, võta maha, oktoober on alles!"