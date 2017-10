Vähem kui 24 tundi pärast seda, kui Kevin Spacey teatas maailmale oma homoseksuaalsusest - mida paljud peavad tähelepanu eemalejuhtimiseks pedofiiliasüüdistuselt -, teatas Netflix, et teeb tema seriaalile „Kaardimaja“ lõpu.

„Kaardimaja“ tootjafirma Media Rights Capital ning Netflix avaldasid ühise teate, millest ilmnes, et praegu vändatav kuues hooaeg jääb viimaseks. Firmad lisasid, et Spacey ei osale praegu võtetel ja see on plaanipärane.

Uudis tuleb pärast seda, kui näitleja Anthony Rapp teatas, et oli 14aastasena langenud Spacey-poolse vägistamiskatse ohvriks. Toona 26aastane Spacey (58) väitis, et ei mäleta intsidenti, kuid palus Rappilt vabandust ja tunnistas ühtlasi oma homoseksuaalsust.