Transpordiettevõte Go Bus ostis seitse uut bussi, millega hakatakse novembrist alates Tartu või Tallinna poole vurama igal kolmveerandtunnil. Sel liinil päevas enim väljumisi tegev Lux Express konkurendi lisandumise pärast muret aga ei tunne, sest ettevõte on veendunud suudab pakkuda rohkemat mugavust ja paremat teenindust.

Go Busi uued bussid lõhnavad veel värske plastiku järgi - esmaspäeva lõunal kutsus ettevõtte meediaväljaanded uute sõidukitega tutvuma. „Esimesest novembrist muutub olukord, mis on Eesti bussinduses valitsenud niikaua, kui me vähegi mäletame,“ kuulutas avasõnades Go Groupi suuromanik Tiit Pruuli. „Kaks aastat tagasi muutus ühistranspordisedus niimoodi, et sel turul on võimalik sõita ka teistel vedajatel. Nagu te teate, on seda ka proovitud... ja need katsed on ebaõnnestunud. Aga ma arvan, et täna on meil siis võimalik osaleda esimesel edukal monopoli murdmise üritusel,“ sõnas ta pidulikult.

Sinised bussid hakkavad Tartu ja Tallinna vahet käima 15 korda päevas ning Go Busi arendusjuhi Kaur Sarve sõnul ei ole ettevõtte eesmärgiks võistelda teiste bussiettevõtjatega mitte hinna, vaid teenuse kvaliteedi poolest. Erinevalt aga konkurentide sõidukitest, ei leia Go Busi uutest bussidest ei luksuslikku lounge'i, puutetundlikke ekraane ega ka kohviautomaati. „Me vaatasime, et lounge ei anna lisaväärtust, mida ümberehitamine nõuaks ja vajaks,“ selgitas Sarv ja lisas, et tegelikult on istmevahed bussi tagaosas siiski suuremad kui ees. Kohviautomaat puudub tema sõnul aga seetõttu, et seaduse järgi on üle 60 kilomeetrise tunnikiiruse juures bussis liikumine keelatud. Mis saab aga siis, kui keegi soovib minna reisi ajal bussi keskosas asuvasse tualetti? Sellele küsimusele ettevõtte esindajatelt selgesõnalist vastust ei tule.