Kiievi lähistel tapeti Adam Osvajevi, keda süüdistati Vladimir Putini tapmise organiseerimises, naine Amina Okujeva. „Osvajev ise on haavatud, kuid ta jäi ellu“, teatas Ukraina siseministeeriumi nõunik Anton Herastšenko.

Foto mõrvapaigalt (Reuters / Scanpix)

Nõuniku sõnul avati Ukrainas hästi tuntud paari pihta tuli Hlevaha külas, mis asub Kiievist umbes 30 kilomeetri kaugusel, kirjutab BBC. Eilse rünnaku eest ei ole praegusesks veel keegi vastutust võtnud.

Foto mõrvapaigalt (AFP / Scanpix)

Osmajevit ja tema naist on rünnatud varemgi. Käesoleva aasta juuni esimesel päeval tulistati mehe rindu kaks lasku, kuid Okujeva tõrjus tulistaja omapoolsete laskudega. Toona tuvastati ründajana Vene kodakondsust omav Artur Denisultanov-Kurmakaev.

2012. aastal väitsid Vene ametnikud, et Osmajevil on side islamistidega ning ta on osaline plaanis, mille kohaselt pidi tapetama president .