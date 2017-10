Jaapanis vahistas politsei mehe, kelle korterist leiti üheksale inimesele kuuluvad kehaosad.

Korter, millest leiti üheksa inimese jäänused (AFP / Scanpix)

Võigas leid Tokyo lähedal Zamas tuli päevavalgele, kui asuti uurima alates 21. oktoobrist kadunuks jäänud 23aastase naisterahva juhtumit, kirjutab BBC.

Politsei selgitas välja, et suitsiidse naisega oli interneti vahendusel ühendust võtnud 27aastane Takahiro Shiraishi.

Kahtlusaluse korterist leitigi läbiotsimisel esmalt kaks inimpead, mis olid asetatud sügavkülmkirstu. Hiljem tulid välja veel seitsme inimese pakendatud kehaosad. Kohaliku ajalehe Mainichi Shimbun kinnitusel on tapetute puhul tegemist kaheksa naise ja ühe mehega.

Korter, millest leiti üheksa inimese jäänused (AFP / Scanpix)

Vahi all viibiv Shirahisi on kõik mõrvad omaks võtnud. „Tapsin nad ja tükeldasin, et oma kuritööd varjata,“ ütles ta.

Shiraishi naabri sõnul hakkas ta kummalist lehka tundma augustis, ehk ajal, mil Shiraishi kõnealusesse korterisse kolis.