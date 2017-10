Piksejumal Thori seiklustest pajatav filmiseeria on igati mitmekülgne, sest praeguse seisuga kuuluvad sinna nii Marveli nõrgim lüli filmi „Thor: Pimeduse Maailm“ näol kui ka stuudio kõige eredam täht, milleks on justnimelt värske „Thor: Ragnarök“.

Aaria rassi musklis musternäidise elu ei ole lihtne – tema pea kohal hõljub iidne ettekuulutus, mille kohaselt ootab tema ja ta rahva kodu Asgardi totaalne hukatus. Selle ärahoidmiseks naaseb kõuejumal pikalt rännakult, ent teda ei oota ees mitte Asgardi kõikvõimas valitseja Odin, vaid tema rolli üle võtnud riukalik Loki. Thor läheb koos oma vennaga Maale, et isa tagasi tuua, ent selle asemel leitakse eest surmajumalanna Hela, kes soovib Asgardi enda ülemvõimu alla saada. Thori ja Hela esimene omavaheline mõõduvõtmine lõppeb esimese jaoks aga õnnetult – blond jumalus jääb ilma enda legendaarsest vasarast ning leiab end võõralt planeedilt, millelt pääsemine saab tema järgmiseks katsumuseks.

Linateose režissööritoolis istus sel korral Taika Waititi, kelle käe all on varem valminud sellised komöödiad nagu „Eagle vs Shark“ ning „What We Do in the Shadows“. Mehe kätt on tunda pea igas stseenis ning on silmaga nähtav, et seeria on tänu talle saanud uue hingamise. Kuigi esialgu võib tunduda, et Taika Waititi ja „Thor: Ragnarök“ astuvad James Gunni ja „Guardians of the Galaxy sammudes, suudab esimene siiski üpris kiirelt enda identiteedi leida ning pakkuda vaatajale unikaalse elamuse… seda siis muidugi suuremasse universumisse kuuluva koomiksifilmi piirides – siin-seal on näha neid konkse, millest hoiavad kinni eelmised ja tulevased filmid. Näiteks jääb pisut lahtiseks rohelise musklihunniku Hulki tulevik ning kuigi tema karakteri jaoks oluline küsimus tõstatati just siin filmis, saame sellele vastuse tõenäoliselt kunagi tulevikus, kui Tasujad taaskord ühe suure lipu alla koonduvad.