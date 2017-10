Järjest pimedamaks muutuva hilissügise trotsiks on muusikust paar Brigita Murutar ja Paul Neitsov tulnud just nüüd välja rõõmsameelse singliga "Vaatan tagasi".

Uue loo puhul on eriline see, et noored astusid julge sammu ning lugu valmis ilma kõrvalise abita, oma koduseinte vahel. Lugu räägib just nendest kõige olulisematest eluhetkedest, mille järgi me omi otsuseid elus teeme ning millest sõltub meie elutee.

"Vaatan tagasi" viisi autoriks on Paul Neitsov, sõnad on Brigita ja Pauli ühislooming.