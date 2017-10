Reisihimulistes eestlastes on tekitanud arusaamatusi, kuidas on maailma suurim reisiraamatute kirjastaja Lonely Planet valinud Tallinna 2018. aasta parima kvaliteedi ja hinna suhtega sihtkohaks, kui võrreldes naaberriikide suurlinnadega jäädakse silma just krõbedate hindadega. Lonely Planeti Euroopa esindaja sõnul on tegu eelkõige soovitusega: Tallinnas saab vähese raha eest palju vaadata ja teha.

„See, et Tallinn on valitud parima väärtusega sihtkohaks ei tähenda, et Tallinn oleks Baltikumi kõige odavam sihtkoht. Tegu on soovitusega, et Tallinn on linn, kus on palju seda, mida vaadata ja teha ning seda saab külastada väiksema raha eest kui teisi sarnaseid Euroopa linnu,“ selgitab Lonely Planeti Euroopa kommunikatsioonijuht Phil Harper Eesti pealinnale antud tiitlit. „Nagu me sissekandes väidame, on Tallinn kompaktne linn, kus paljud atraktsioonid on ligipääsetavad jalgsi või vähe maksva ühistranspordiga. Nagu iga teine linn, leidub Tallinnas ka mõningaid kalleid restorane ja hotelle, pakub see siiski ka heade hindadega majutusvõimalusi, rääkimata söögikohtadest.“

Kuigi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) võimendas Lonely Planeti levikut oma pressiteatega, eitab EAS, et oleks kuidagi omalt poolt aidanud kaasa reisigiidi valiku otsustamisel. „Lonely Planet on oma otsustes sõltumatu. EAS ei ole katnud Lonely Planeti edetabeli koostamisega seotud korrespondentide visiitide kulusid,“ ütles EASi pressiesindaja Mariann Sudakov.

„Meie ekspertide kolleegium võtab arvesse mitmesuguseid soovitusi, kui valivad välja maailma parimaid reisimiskohti, sinna hulka kuuluvad ka uued trendid ja sissekande ajakohasus,“ toob Harper veel välja.