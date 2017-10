Politsei oleks eile prokuröri kogutud andmete põhjal koostatud kohtu sundtoomise määruse järgi äärepealt kohtuistungile toimetanud tunnistaja nimekaimu.

AS Lemminkäinen endise juhi Sven Pertensi kriminaalasjas riiklik süüdistaja, Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe sai eile hommikul teel Pärnust Kuressaarde praami peal oluliselt tunnistajalt meili, kus too teatas, et ei saa haigestumise tõttu kohtuistungile tulla, kirjutab Meie Maa.



Prokurör pidas mõistlikuks tunnistaja kohale tuua sundkorras. Kohtu poolt koostatud sundtoomise määrusele sai kirja küll tunnistaja õige isikukood, kuid vale töökoht.



“Tegemist on harva esineva nimega. Ei oleks arvanudki, et neid Saaremaal mitu võib olla,” imestas ka prokurör Tuulemäe ise. Õnneks jõudis ta politseid hoiatada, et nad vale meest sundkorras tunnistajana kohtusse ei tooks.