Moskvas avati eile mälestusmärk poliitilise repressiooni ohvritele. Üritusest võtsid osa ka president Vladimir Putin, kogu Venemaa patriarh Kirill ja Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

Moskvas avati esimene mälestusmärk Nõukogude Liidu ajal represseeritud inimestele (AFP, Reuters / Scanpix)

Monumendi nimeks on "Leinasein" ning selle autoriks Georgi Franguljan, kes sõnas BBC-le, et teose puhul pole tegemist tavalise kunstiga, vaid see on hirmu ja häda väljendus.