Eestis 2000. aastast tegutsev Tuletorni sihtasutus on otsinud siin ajalehekuulutusega probleemsetele Saksa lastele raha eest kasuperesid, ilma et Eesti riik nende tegevuse üle mingit kontrolli omaks.

Kui näiteks Norras leitakse probleemidega kimpus lastele – kel teine valik sageli noortevangla või mõni muu suletud asutus – Tuletorni kasvatusfilosoofia järgi võimalus paariaastaseks keskkonnavahetuseks Norra riigis sees, siis Eestisse tuuakse oma noore eluga jänni jäänud lapsi ainult Saksamaalt, kirjutab Äripäev.

Probleemsed teismeeas Saksa lapsed on saabunud Eestisse siinsete ametnike teadmata. Omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitse töötajad on avastanud Saksa lapsi alles siis, kui nendega on tekkinud probleeme ja sekkuma pidanud näiteks politsei või kiirabi.

Eesti sotsiaalkindlustusamet aga pöördus pärast kevadisi ümarlaudu ja kriisikoosolekuid Saksa justiitsministeeriumi poole, paludes neil Salström-Leyhi ja tema eestlannast abikaasa Meeli Salströmi Eesti seadustele mitte alluv SA Tuletorn Fondi teenus senisel kujul kinni panna ehk mitte saata siia rohkem Saksa lapsi nii, et Eesti riik sellest midagi ei tea.

