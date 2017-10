Kuressaare politsei alustas eelmisel nädalal väärteomenetlust mehe suhtes, kes kukkus baaris oma ”meheauga” naispersonali ees liputama.

Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juhtivuurija Ahti Lepp ütles Kadi raadiole, et sellised juhtumid pole nende jaoks just igapäevased, aga just nii juhtus nüüd ühes Kuressaare baaris, kui personal keeldus tugevas alkoholijoobes 31-aastast meest teenindamast, edastab Saarte Hääl.

”Oma pahameelt väljendas klient suguelundi eksponeerimisega,” sõnas Lepp.

Kliendi suhtes alustati väärteomenetlust avaliku korra rikkumise eest, sest avalikus kohas ei tohi viibida alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist.