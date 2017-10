Nii jättiski Leigeri elektrisüsteemi rike esmaspäeva hommikul hiidlased mandrilepääsu ja mandrirahva saarele pääsu ootama. Tavapärane parvlaevaliiklus õnnestus taastada kell 11.30. Ent sellised ettenägematud olukorrad võivad korduda ja lisakaid on vaja. TS Laevad on küll soetanud parvlaeva Regula, millele on sobiv kaikoht, kuid tuule teatud kiirusel ja suunal puhudes Regula reisijaid vedada ei saa.

Sadamat haldava Saarte Liinide juhatuse esimehe Villu Vatsfeldi sõnul on kõik liiniveo tarvis sadamasse tehtud suured investeeringud vajanud Euroopa Liidu (EL) toetust. See on ka põhjus, miks uutele praamidele sobiva kaikoha valmimine on veninud. „Eelmisel, 2014. aastal lõppenud rahastusperioodil, ei jätkunud raha rohkemaks ning Heltemaa ja Rohuküla puhul piirduti vaid ühe kaikohaga, kuna nendes sadamates on reise vähem. Rahastusperioodil 2014–2020 on uued kaikohad projektis sees ja ootavad ehitamist. Aga alustamine ei sõltu ei Saarte Liinidest ega ka TS Laevadest,“ selgitab Valtsfeld. Ta lisab, et kui muid lahendusi ei leita, siis Heltermaal ja Rohukülas läheb teiste kaikohtade tegemiseks 2019. aastal.