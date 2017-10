Tunnetad, mis on oluline, mis aga teisejärguline ning sead tööd-tegemised tähtsuse järjekorda pühendudes eeskätt sellele, mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam.

Sul on võimalus tegeleda asjadega, mis sulle tõeliselt huvi ja naudingut pakuvad. Tähtsal kohal on läbisaamine teiste inimestega, oskad konfliktid juba eos taktitundeliselt lahendada.

Mõtle pikemaajaliste tööalaste perspektiivide seadmisele. Kui tahad teha põhjalikku muutust, on aeg selleks peagi küps, õnnestumise eelduseks on aga läbimõeldud detailne plaan.

Oled uhke selle üle, et oled just niisugune, nagu oled, sa ei pelga teistest erineda. Küllaltki hea aeg loominguliseks tegevuseks ja selleks, et elu nautida ja pidu pidada.

Palju õnne, Skorpion! Algaval uuel eluaastal võta juhtimine otsustavalt enda kätte. Sul on palju valikuid, saad iseseisvalt otsustada, mis on sinu jaoks parim. Mõistus on terav ning sul on lihtne maailma rõõmsa pilguga vaadata. Julge pealehakkamine ja positiivne suhtumine tagavad tihtipeale ka edu. Aeg-ajalt võib laiskus maad võtta, pead sellega võitlust pidama.