Sa ei pruugi päris realistlikult tajuda, millal ja kuhu on kasulik investeerida, mida osta, mida ostmata jätta. Ühisvara osas võite kaaslastega sootuks erinevatel seisukohtadel olla.

Kipud unustama või asju kaotama, suhtluses kaasinimestega tuleb ette möödarääkimisi. See aeg ei ole hea lepingute sõlmimiseks ega suuremateks rahalisteks tehinguteks.

Julged võtta vastustust ja alustada tegemisi, milles tulemuseni jõudmine nõuab pikaajalist pingutamist ja visa tööd. Su eesmärgid on kõrged, ent siiski realistlikud.

Sulle on esmatähtis, et suhted kaaslastega oleks korras. Niisiis lähed pigem kompromissile, taandud oma seisukohtade kaitsmisest meeldiva õhkkonna nimel.

Mida suurema hooga tegutsed, seda enam on eksimisvõimalusi – oled liiga enesekindel ja kipud üle hindama nii oma võimalusi kui ka jõuvarusid.

Teed praegu mõnuga tööd, kus peab paljudega infot jagama. Küllap õpid mõndagi uut, ent see, mida omandad, pole raamatutarkus – teadmised tulevad suhtluse kaudu.

Su elus on takistusi ja piiranguid, mis juba mõnda aega närvidele käivad. Suure tõenäosusega panevad needsamad probleemid nüüd taaskord su närvid proovile.

Ehkki sul on kohustusi niigi rohkem kui küll, kipud enda kanda võtma veelgi rohkem ülesandeid. Üle jõu käiv töökoorem pole sulle pikemas perspektiivis kindlasti kasulik.

Palju õnne, Skorpion! Algaval eluaastal on sul tänu optimistlikule meelele ja enesekindlusele lihtne edasi liikuda. Jõudu ja teotahet on palju, oled hea organisaator, tõmbad teisigi oma tegevusse kaasa. Oled teiste hulgas populaarne ja naudid meeldivate inimeste tähelepanu. Väga tähtis on pidevalt õppida ja ennast arendada. Aeg sobib ka reisimiseks.