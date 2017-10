Riigi doteeritav Elron tõstab elektri- ja diiselrongides sõidupileti hinda keskmiselt kolm kuni viis protsenti.

Uued piletihinnad hakkavad kehtima 10. detsembril, vahendas ERR-i uudistportaal „Aktuaalset kaamerat“.

„Alates 10. detsembrist muutub taristutasude arvestamise kord, see tähendab meile päris suurt lisakulu järgmiseks aastaks juba selle aasta detsembris. Riik selle meile küll suures osas kompenseerib, aga mitte täielikult, mis tähendab, et on õige hetk ka hindu korrigeerida," selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.