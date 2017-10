„Eestlase veidrused ja stereotüübid, mille järgi me ennast tihti määratleme ja mille üle irvitame, ongi tegelikult rohkem meeste probleemid kui naiste omad. Mulle tundub, et eesti naine on selles mõttes vähem eestlane kui eesti mees,“ ütleb Mihkel Raud, kes sai just valmis taiese „Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb“.

Eestlast pole ju olemas. Kui sa seisad keset Paidet ja vaatad ümberringi, ei ela kuskil ainsatki eestlast. On virulased, staroverid, tartlased, võrokesed, setud, mulgid, pärnakad, saarlased-hiidlased, rannarootslased, harjukad.

Seda mängu saaks mängida iga rahvusega ning nimetada inimesi linnade ja maakondade ja piirkondade järgi – selle loogika põhjal polegi ühtegi rahvust. Teine loogika on see, et ei olegi mingeid rahvuseid, ongi lihtsalt inimesed. Selle üle võimegi jääda polemiseerima ja arutlema. Oktoobris 2017 näime siiski olevat konsensusel, et eestlane on ikkagi olemas.

Lõpuks võid sa ju rahvaloendusel ise rahulikult oma rahvuse määrata. Kui rahvaloendaja tuleb, võid sa vabalt öelda, et oled hiinlane – kui sa end nii tunned. See on fine ja läheb nii kirja: inimene määrab oma rahvuse ise, ja kui ma tunnen, et olen kultuuriliselt ja kuidagi muud moodi hiinlane, on mul absoluutselt õigus ennast hiinlaseks pidada ning ma lähen hiinlasena registrisse kirja.