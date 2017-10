Eile oli esimest korda uuest stuudiost eetris ETV hommikune ärataja „Terevisioon“. Igal õhtul muundub sama stuudio aga täiesti teistsuguseks, kui eetrisse jõuab „Ringvaade“. „Kõik, mis televaatajateni jõuab, on uus. Põnev on see, et see stuudio on 360 kraadi vaadeldav ehk meil ei ole ühtegi nurka, mis ei tohiks jõuda kodusesse televiisorisse,“ räägib „Terevisiooni“ režissöör Rait-Roland Veskemaa.

„Saatetegijale on oluline, et kõik objektid, mis meil on stuudios, on liigutatavad, ehk me ei pea pliidi juures parandama rattarehve. Me saame seisuplatsi laua siit välja veeretada, saame teha spagaati, saame tuua siia akrobaadid. Samamoodi on ka diivanitega, kui on vaja, need lähevad välja ja midagi muud tuleb asemele. See on kõige suurem ja olulisem muutus,“ selgitab ta.

Täiesti uuest kohast saavad hommikusaatesse muusikat teha ka bändid.