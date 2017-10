Tänavu aprillis Tallinna vanglast vabanenud Roman Manko (32), keda Eesti riik süüdistas islamiterrorismi rahastamises ja mõistis ta kaheks aastaks vangi, esitas oma õiguste kaitseks kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Süüdistuse järgi toetasid tallinlased Roman Manko ja Ramil Khalilov rahaliselt ja muul moel 2013. aastal Süüriasse siirdunud Eesti moslemikogukonna liiget Ivan Sazanakov-Adurrahmani ja tema perekonda, teades, et ta kavatseb ühineda terroriorganisatsiooniga. Manko ja Khalilov jäid süüdi kõigis Eesti kohtuastmetes, kuigi väitsid, et polnud abistatava kurjadest kavatsustest teadlikud. Nad ei uskunud sedagi, et Türki keeleõpingutele läinud Sazanakov-Adurrahman üldse terroristidega ühines.