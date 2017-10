„Kui inimesel pole alkoholisõltuvust, siis ta ei sõida napsi ostmiseks teise riiki. See ju juba näitab midagi,“ hindab olukorda Leedu terviseminister Aurelijus Veryga.

Minister ütles Õhtulehele, et alkoturism Lätti pole tegelikult nii suur probleem, kui seda meedias esitletakse. „Kas ikka saab öelda, et paljud eestlased käivad Lätis ainult alkoholi ostmas? Kui üldiselt Euroopa riikidest rääkida, siis ei sõideta ju naaberriiki ainult napsu ja tubaka järele, vaid sealt ostetakse ka odavamat toitu, kütet ja riideid. Meil on Leedus sama seis,“ sõnab ta.

Minister selgitab, et kui üks riik tõstab tarbimise vähendamiseks mingite kaupade hinda, siis loodetakse, et ka naaberriigid tulevad maksutõusuga kaasa. „Naaberriikidest, kes tervisele kahjulike toodete maksutõusuga kaasa ei lähe, on väga raske uskuda, et nad arvavad selle heaks, kui naaberrahvad nende juurde alkoholi ostma tulevad ning nende riigikassat täidavad,“ noomib Veryga leebelt Lätit.

ODAVA ALKOHOLI KUHI: Siia pagasiruumi ei mahuks veel üks õllekast isegi kingalusikaga sisse. (Erakogu)

Ta lisab, et naaberriigid peaks nägema laiemat pilti. Kõigile on kasulik, kui nende kodanikud on hea tervise juures ega vaevle alkoholiprobleemide küüsis. Ei taha ka rikkamate riikide investorid oma äri laiendada riiki, mille kodanikud alkoholimürgitusega hulgakesi haiglates lamavad. „Kui Leedu alkohoolsete jookide maksu tõstis, siis ma ütlesin ka poliitilistes vestlusringides, et on vaid aja küsimus, kuni ka teised riigid meile järele tulevad. Muidugi võtavad need, kes regioonis esimesena alkoholiaktsiisi tõstavad, tõesti suure majandusriski, kuid rahvatervise seisukohalt tasub see end ära.“