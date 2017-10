Hispaania peaprokurör kaebas võimult kõrvaldatud Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti ja teiste sealsete liidrite peale kohtusse. Neid süüdistatakse mässus ja riigiraha raiskamises. Igaks juhuks lahkus president koos mõttekaaslastega välismaale.

Kokku on süüdistusmaterjalides mainitud 20 nime. Prokuröri sõnul on süüdistatavad tegutsenud „täieliku põhiseaduse eiramisega“. Nende inimeste kohtu ette toomise põhjuseks on Kataloonia parlamendis toimunud hääletus, mille tulemusena tunnistati regioon iseseisvaks.

Prokurör nõuab süüdistatavatelt kohest uurimisorganitesse ilmumist, vastasel juhul ähvardab neid arest.