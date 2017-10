Esmaspäeval, 30. oktoobril, on võimalus hakata valmistuma pidustuste hooajaks, sest just täna läheb soodsalt ette tellimisse Tallinn Dollsi uus kollektsioon, mille disaineriks andekas ja armastatud lauljanna Tanja Mihhailova Saar.

TD by Tanja kollektsioon ‘’Touch of Royal’’ kannab endas aristokraatlikku tunnetust ja diivalikku olekut, milles iga naine tunneb end tõelise kuningannana. Rõivad rõhutavad uhkusega naiselikkust ning ei anna järele mugavusele. Mänglevad siluetid, pehme samet, glamuurne litter ja elegantsed pärlid on kaaslaseks suursugustel pidustustel. Tanja oskab hästi hinnata kuningliku puudutusega rõivast ning soovib seda igale kandjale edasi anda, luues sündmusest midagi maagilist ja unustamatut.

TD by Tanja kollektsioon ‘’Touch of Royal’’ (Mardo Männimägi)

TD by Tanja ‘’Touch of Royal’’ on ette tellimises veebis alates 30.10.2017 kuni 10.11.2017. Pre-o-Porter pakub võimalust uhiuusi kollektsioone tellida erihinnaga enne tootmist. Mida varem tellid, seda soodsamalt saad, sest hind kasvab sekunditega! Panustades keskkonnasõbralikkusele toodetakse iga toodet just erilisele tellijale. Näidised saab eelnevalt proovida moekeskuses Defitsiit aadressil Koidu 122, Tallinn.