Prantsusmaa pagarid on hädas - võikriis on ka nendeni jõudnud. Üleilmne nõudlus ja langenud pakkumine on tõstnud või hinda. Kaupmehed ei taha aga tootajtele nii kallist hinda maksta ja nii laitabki võilettidel tühjus.

Prantsusmaa piimatootjate föderatsiooni esimehe Thierry Roquefeuil' sõnul põhjustasid võidefitsiidi just jaekauplused, kes keelduvad hinda tõstmast ning põllumehed on pöördunud välisturgude poole, kus makstakse või eest rohkem kui Prantsusmaal.

Põllumajanduskonsultatsioonifirma Agriteli andmetel on või hind aastaga kolmekordistunud, nüüd maksab tonn võid 7000 eurot varasema 2500 euro asemel.

Võikriis jõudis eelmsiel nädalal ka Prantsusmaa parlamenti ja põllumajandusminister Stephane Travert avaldas saadikute küsimustele vastates lootust, et piimatootjad ja jaekaupmehed jõuavad võihinnas lõpuks kokkuleppele.

Võikriis sai alguse 2015. aasta aprillis, kui kaotati ära piimakvoodid. See tõi kaasa ülepakkumise ning piimahinna järsu langemise, mis omakorda tõi kaasa piimatootmise vähenemise tänavu kevadel.