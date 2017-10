„Võiksid olla selline ulakas julge õpilane, kes ise alustab ja ahvatleb. Käiksime kõrvuti ja siis sa paneksid nagu kogemata oma käe mu püksiaugu peale ning katsuksid ja pigistaksid mu riista,“ meelitab 59aastane mees internetis endast 46aastat nooremat poissi. Ta ei tea veel, et teisel pool ekraani ei istu põlvpükstes 13aastane poisike, vaid ajakirjanik.

Septembri algul lahvatas skandaal staažika kooliõpetaja ümber, kes kutsus noori poisse enda juurde sauna. Eakas mees väitis, et üldsusele on jäänud vale mulje – ta soovib noormehi vaid eluraskustes aidata, mitte neid saunalaval ära kasutada. Avalikkuse ees risti löödud kooliõpetaja loo lõpp on veel lahtine, kuid toonaste sündmuste keerises tuli Õhtulehele vihje, et mitu tutvumisportaali kihavat meestest, kes ei löö risti ette ka 12-13aastase lapse ärakasutamises.