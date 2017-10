Paadunud seelikuküti Mick Jaggeri (pildil) jaks ei rauge ka 74 aasta vanusena. Nimelt nähti Rolling Stonesi rokkarit Pariisis kudrutamas endast 52 aastat noorema glamuurse filmiprodutsendiga.

Noor Alfallah (Mega/Scanpix)

Ülimalt pasliku nimega brünett iludus Noor Alfallah (pildil) ja talle vanuse poolest vanaisaks sobiv Jagger käisid The Suni andmeil mitu korda kohtingul ning vana naistemehe silmad olevat kelmi pilguga säranud. Väidetavalt on Noor pärit glamuursest Beverly Hillsist ning õppinud Los Angeleses California ülikooli teatri-, filmi- ja telekoolis. Usutakse, et Jagger tutvus temaga nende ühise sõbra, Hollywoodi staarprodutsendi Brett Ratneri vahendusel.

Oma viimatise noore sõbratari, baleriin Melanie Hamrickiga (31) on Jaggeril kümnekuune poeg Deveraux, kuid nad ei ela koos. Kokku on lauljal kaheksa last, kellest vanimad on 46aastased, aga ka kolm lapselast ja üks lapselapselaps. Jaggeri tuntumad naised on tema kauane kaasa Jerry Hall (61) ja moekunstnik L'Wren Scott, kellega ta oli koos 13 aastat ning kes kolm aastat tagasi endalt elu võttis.