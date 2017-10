Reporterid kogunesid esmaspäeval Valge Maja pressiruumi, kus pressisekretär Sarah Huckabee Sanders nende küsimustele vastas. Peateemaks kujunes muidugi eriprokurör Robert Muelleri juhitud uurimises leitud tõendid president Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manaforti ja kampaania töötaja Rick Gatesi seotusest venelastega. Samuti tunnistas ennast valeütluste andmises süüdi Trumpi endine välispoliitika nõunik George Papadopoulos.

Manaforti ja Gatesi süüdistused puudutavad rahapesu, valeütluste andmist ja riigivastast vandenõud.

Sarah Huckabee Sanders alustas pressikonverentsi kerge naljaga: „Tean küll, millest te kõik rääkida tahate. Maksureformist.“ Sellel järgnes pikk anekdoot reporteritest, kes baaris õlut ostavad ning kui palju iga reporter oma õlle eest maksaks. Anekdoot oli ilmestamaks vabariiklaste maksureformi ideed. Ajakirjanikud, kes pressikonverentsile olid tulnud, aga maksureformist ei huvitnud.

Üks reporter palus kommentaari president Trumpi vihase säutsu kohta, kus Trump leiab, et eriprokurör ja FBI peaksid hoopiski uurima Trumpi endist rivaali Hillary Clintonit ja tema seoseid Venemaaga. Sanders kinnitas Trumpi sõnu: „Teate, tõeline kokkumänguskandaal on täielikult seotud Clintoni kampaania, Fusion GPSi [Washingtonis tegutsev strateegilise luure firma - toim.] ja Venemaaga. Selle kohta on väga selget infot. Nemad tegid omavahel koostööd, et valeinfot levitada ja presidenti häbistada.“

Trump ja Manafort pole väidetavalt veebruarist saatisuhelnud. Sanders rõhutas ka mitu korda, et Manaforti süüdistused ei ole seotud tema tegevusega presidendikampaania ajal. George Papadopoulos polnudki aga Sandersi sõnul nii oluline tegelane, et tema ülestunnistusel pikemalt peatuda. Kui reporter imestunult märkis, et Papadopoulos on Trumpiga isegi koos pildile jäänud, vastas Sanders pahaselt: „Kuulge, Trump on poseerinud tuhandetel fotodel miljonite inimestega!"