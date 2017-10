Kaitseminister Jüri Luik avas täna Tapa kaitseväelinnaku laienduse, mis on viimase aastakümne üks suuremaid ja komplekssemaid kaitseotstarbelisi ehitusi Eestis. Ehitustööde maksumus on 43 miljonit eurot.



Kaitseministri sõnul näitab linnaku kiire valmimine, et vajadusel suudab Eesti kiiresti ja tõhusalt korraldada vastuvõtva riigi toetuse ja liitlastele logistilise toe pakkumise, edastas kaitseministeerium pressiteatega.



„Varssavi tippkohtumisest, mil allianss otsustas paigutada Balti riikidesse ja Poola täiendava väekontingendi, on möödas veidi enam kui aasta. Tänane päev on tunnistuseks, et Eesti suutis liitlaste ja meie oma üksustele vajaliku taristu ehituseks otsused kiiresti vastu võtta ning ellu viia,“ ütles Luik.



Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori kolonel Rauno Sirgi sõnul valmisid kõik ehitised tähtaegselt, osa ka määratust varem.

Kaitseminister tunnustas Kaitseministeeriumi hõberinnamärgiga ehitustööde ennetähtaegse täitmise eest AS-i Nordecon peaprojektijuhti Priit Murmanni ja objektijuht Lauri Kitsingut ning Tallinna Teede ASi/ Merko Ehitus Eesti ASi peaprojektijuhti Meelis Mõisjat, lisaks tunnustas kaitseminister tänukirjaga kuut ehitajat.

Valminud ehitiste hulka kuuluvad 20 hoonet, sealhulgas kolm kasarmut, toitlustuskompleks, hooldus- ja õppehallid, teenindavad hooned ja rajatised – kokku moodustavad need ligi 38 000 ruutmeetrit pinda.

Uute, Euroopa moodsaimate kasarmute projekteerimisel arvestati tänapäevaseid nõudmisi väljaõppele ja sõdurite vajadustele – ühes hoones paiknevad ühe allüksuse elu- ja õpperuumid ning varustus- ja hooldusruumid. Igas kasarmus on 300 majutus- ja 30 töökohta.



5500 ruutmeetri suurune toitlustuskompleks on üks suuremaid Baltimaades olles suuteline päevas toitlustama 3200 inimest, neist 2400 kohapeal ning 800 väliõppustel.

Täna on Tapa kaitseväelinnakus kaheksa kasarmut, neist kolme kasutavad liitlasüksused. Ehitus Tapal aga jätkub ning tuleva aasta lõpuks valmivad seal veel kaks kasarmut ning toetusrajatised tehnika hoolduseks ja väljaõppeks.