Täna pärastlõunal juhtus õnnetus Tartus Narva maantee ääres asuva Raadi kalmistu sissekäigu juures, kus vanem mees jäi tagurdava prügiauto alla ja hukkus.

Prügiauto juht rääkis politseile, et tagurdas konteinerite poole, kui tundis, et et teel on takistus ning peatas seejärel auto, vahendab ERR Uudised.

62aastane mees hukkus sündmuspaigal.