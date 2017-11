Mõnikord on elul inimestele hoopis teistsugused plaanid - seda isegi siis, kui need kaks üksteist väga armastavad. Suhte juures lihtsalt on palju erinevaid mõjutajaid, mis ei sõltu alati osalejatest. Kindlasti mõjutab meid ka tähtede seis ja meie sodiaagimärk.

VEEVALAJA

Põhjus, miks Veevalajad on suurepärased partnerid eluks - neil on puhas ja heatahtlik süda. Inimesed, kes soovivad alati teha õige otsuse. Isetud indiviidid, kes on valmis tegema kompromisse. Nad on valmis isegi suhte nimel end vajadusel ohverdama. Altid suhtlema ja lojaalsed. Veevalaja panustab oma suhtesse ja on valmis selle nimel pingutama, töötama. See, mida sa Veevalajas näed - seda sa temalt saadki! Ta on aus ja avatud. Neis pole seda tumedat poolt.

Mõistavad ja hindavad vabadust, mistõttu pakuvad ka seda oma partnerile. Siiski on raske nende südant võita, sest neil on kõrged ootused kõigele ja kõigile. Eriti kehtib see romantikas ja suhetes.

VÄHK

Väga intiimne ja kirglik sodiaagimärk. Nad armastavad olla armastatud. Nad hindavad oma suhteid elus kõige kõrgemalt. Nad on inimesed, kellega saad luua kindla ja tugeva perekonna. Positiivsed ja ootavad seda ka teistelt. Südamlikud inimesed, kes ei taha teisi rünnata ja kellelegi nö varvastele astuda. Selleks, et see sodiaagimärk sinusse armuks - pead näitama talle oma piiramatut kirge ja pühendumist.

Mõnikord on nad kannatamatud, aga seda selle suure kire tõttu, mis neil elu vastu on. Nad on suurepärased hoolitsejad, mistõttu saavad neist head ja hoolivad vanemad oma lastele.

LÕVI

Kui sa oled varem Lõviga kohtunud, siis tead, et nad on ühed kõige karismaatilisemad inimesed, keda elus kohata. Nad on enesekindlad ja tugevad inimesed, kes ei löö iial risti ette, kui nad jahivad midagi, mida nad tahavad.

Nad on targad, loovad ja töökad. Huvitavad inimesed, kellega sul suhtes iial igav ei hakka.