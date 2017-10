Rail Balticu projekti Eesti juhiks sai erukolonel Aivar Jaeski, kellel on logistikainseneri kvalifikatsioon Tallinna tehnikakõrgkoolist. Tore! Ometi on projekti kaasatud üks asjakohase hariduse ja juhtimiskogemusega tegelane, kes tunneb ära projekti parandamatud nõrkused ning kellest võib saada liitlane RB realistliku versiooni kavandamisel.

Värske veri on vajalik, sest RB on tupikteel. Võitlus RB mõistliku variandi eest ehk projekti õnnestumise, mitte läbikukkumise eest jätkub. Paistab, et ainus lootus on asi poliitikute jõuga läbi suruda, sest siis ei jää kedagi, kes kannaks mastaapse raiskamise eest mingitki vastutust.

Ometi on RB jõudnud järgmisse faasi. Mõlemad pooled – nii otsetrassi läbisurujad kui ka projekti päästa üritavad kodanikud – hakkavad väsima. Hiljutisel suurejoonelisel transpordikonverentsil kõlas mitmest ettekandest, et kõige tähtsam on asukoht – projekt tuleb viia sinna, kus on inimtegevus. Vastupidist väidab Henrik Hololei: teeme raudtee, küll siis tuleb ka elu ja kaubad. On raske ette kujutada, kuidas toob elu 60 meetri laiune ületamatu koridor, milles kihutavad peatumata rongid. Kõige kõrgemal Euroopa transpordidirektoril on idee, mis läheb lahku tegelikkusest, kuid on sellegipoolest sobiv poliitikuile.