Pärast pikaaegset eitamist - hoolimata tema vastu kogutud tõenditest - tunnistas Taani leiutaja Peter Madsen esmaspäeval üles, et tema lõikas ajakirjanik Kim Walli keha tükkideks. The Telegraph vahendab, et mehel on ka järjekordne uus versioon sellest, kuidas Wall suri.

Madsen eitab endiselt seda, et tema on rootslanna Kim Walli tapja. Nüüd väitis mees, et naine suri tema allveelaeval olles vingugaasi mürgitusse. Tema sõnul viibis naine allveelaeva alumisel tekil ja tema üleval periskoobi juures ning Madsen ei olnud vingugaasi lekkest teadlik.

Madseni lugu on äärmiselt kahtlane, sest see on tal juba mitmes versioon Walli surmast. Septembris rääkis ta, et Wall suri peavigastuse tagajärjel (6. oktoobril leiti merest Walli pea, millel polnud mingit jälge traumast).

Kui Madseni riietelt võetud proovid tõestasid, et just tema tükeldas ajakirjaniku keha, tunnistas ta selle üles. Mehe arvutist leiti võikad videod peade maharaiumisest ja naiste piinamisest. Madsen on Walli surmajuhtumi ainus kahtlusalune.

Kim Wall kadus 10. augustil, kui ta läks Madseni ehitatud allveelaevale mehest lugu tegema.