Lisaks toitumisele ja treeningutele on meie tervisele oluline ka hea uni. Oled sa mõelnud, et ka su asend magades avaldab su tervisele mõju. On kolm erinevat asendit - selili, kõhuli ja külili. Kõige parem valik on magamiseks aga vasakul küljel.

Miks peaksime eelistama magamist just vasakul küljel? Seda selgitab kuue põhjusega portaal Go Fit Stay Fit.

1. See stimuleerib lümfisüsteemi funktsioneerimist