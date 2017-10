„X Factori" kardetud kohtunik Simon Cowell ei saanud hooaja paaril esimesel otsešõul osaleda, sest kukkus reedel trepist alla.

58aastane staar tunnistas The Sunile, et oli madala vererõhu tõttu minestanud ning seejärel, selg ees, trepist alla kukkunud. Cowell toimetati haiglasse, kuid pääses peamiselt ehmatusega.

Nüüd tõotab telekuulsus, et hakkab oma tervise eest paremat hoolt kandma. On ju tal kolmeaastane pisipoeg Eric, kelle nimel tuleb vormis püsida.

„Vahel tuletatakse meile meelde, et me pole võitmatud. See oli minu jaoks kindel meeldetuletus. See oli tohutu šokk," tunnistas Cowell lehele.