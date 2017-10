Facebooki grupis „Märgatud Paides“ kirjeldatakse juhtumit, kus alaealised lapsed kiusavad endast nõrgemaid isegi niivõrd, et lubavad neile peksa anda. Osasid lapsi on sunnitud väidetavalt ka varastama.

„Mureliku emana soovin hoiatada ka teisi lapsevanemaid, kelle väiksed võsukesed käivad väljas mängimas. Sookal on ringi liikumas poisid, vanuses 7-10, (ühel oli seljas punane jope, kasutusel ka tuukrimütsi moodi ese (mäletamist mööda oli tegemist musta värvi või tumedama mütsiga, kus paistavad ainult silmad) kes spetsiaalselt valivad välja endast väiksemaid ja nõrgemaid. Nad hoiavad kinni ja ähvardavad nägu veriseks lüüa ja s**a sisse pista, kui ohver ei ole nõus minema poodi ja nende jaoks midagi varastama. Ohvriks on sattunud mitmeid poisse, kellest üks on ka üles tunnistanud, et sunniti varastama mitmeid kordi,“ kirjutab grupis naine, kelle poeg olla samuti noore pätikamba ohvriks langenud.