„Mul on suur au, et imeline laulja Daniel Levi Viinalass võitis mind kehastades esikoha Eesti versioonis maailmakuulsast saatest „Su nägu kõlab tuttavalt“. Palju õnne ja mul on suur au,“ kiidab Montenegro eurolaulik Slavko oma ametlikul fännilehel Daniel Levi näosaate esitust.

Daniel Levi kehastus eilses näosaates tänavusel Eurovisionil laineid löönud Montenegro laulja Slavko Kalezić'iks. Slvako paistis Euroopa suurimal lauluvõistlusel silma oma peaaegu maani ulatuva punupatsiga, millega mees laval, justkui piitsaga, ringi vehkis.

Kahjuks polnud looga „Space“ võistelnud Slavkol finaali asja ning mitmed fännid olid sellest muserdatud. Tänavu astus Slavko võistlustulle ka Suurbritannia „X-Factoris“.