Igal pühapäeval rõõmustab sadu tuhandeid televaatajaid taas TV3 suurprojekt "Su nägu kõlab tuttavalt". Nutiajastu võlusid kasutades, palub saatejuht Märt Avandi alati televaatajatelt, et nood ka Twitteris saadet kommenteeriks. Küll aga tunduvad kahtlasevõitu Twitteri kontod, kust esinejate etteasteid kiitvaid kommentaare tele-ekraanile laekub...

Vaadates Twitteris teemaviidet #SNKT paistab silma, et enamus kontosid (mille arv ulatub ligi paarikümne ringi), kust saadet kommenteeritakse, näivad kuuluvat ei kellelegi: kontol puudub selle omaniku nimi, pilt ning ka muud säutsud, mis ei oleks näosaatega seotud.

(kuvatõmmis Twitterist)

(kuvatõmmis Twitterist)

Eile jäi #SNKT viite alt mulle silma ühe pettunud saate vaataja kommentaar, kes kirjutas, et on kurb, et TV3 Twitterisse kontosid loob ja nende kontode säutsud tele-ekraanile näitab.

TV3 pressiesindaja Kadi Polli sõnul on süüdistused sellest, et TV3 ise kontosid loob, täiesti alusetud ning arvab, et ju siis loovad inimesed Twitterisse eraldi kontod, et saadet kommenteerida.

"TV3 ei ole loonud ühtegi libakontot, ei Twitterisse ega ka muudesse sotsiaalmeedia kanalitesse. „Su nägu kõlab tuttavalt“ on number üks saade Eestis, mida vaatab igal nädalal keskmiselt 400 000 inimest ning meil on hea meel näha, kui inimesed on endale loonud konto selleks, et väljendada positiivseid emotsioone saates olevate paroodiaetteastete kohta," ütles ta.