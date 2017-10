Donald Trumpi valimiskampaania juht Paul Manaforti süüdistatakse selles, et ta oli osaline Venemaa sekkumises USA presidendivalimistesse. Manafort ja samuti Trumpi kampaanias töötanud Rick Gates andsid end täna FBI-le üles. Kohtuistungil, mis algas esmaspäeva pärastlõunal, ei tunnistanud Manafort end süüdi.

Teadete kohaselt on nii Manafortil kui tema endisel äripartneril Rick Gatesil antud käsk end üles anda, kirjutab BBC. Oma kokkumängu Venemaaga on eitanud seni mõlemad mehed.

USA valimis puudutavat juurdlust vedav eriprokurör Robert Muelleri meeskond on praeguseks küsitlenud mitmeid praegusi ja toonasi Valge Maja ametnikke.

Manafort ja Gates andsid end esmaspäeva hommikul FBI-le vabatahtlikult üle. Nende vahistamine oli FBI-l plaanis juba reedel.

Paul Manafort, kellel on USA meedia põhitähelepanu, on Washingtonis ja Euroopas lobitööd teinud juba ammu, eriti märkimisväärselt Ukrainas, kus ta võitles Venemaa huvide eest. Trumpi alluvusest lahkus Manafort 2016. augustis, kui meedia teda kritiseeris seoses mehe sidemetega Venemaal.

Ka Trumpi endine välispoliitika nõunik George Papadopolous tunnistas end esmaspäeval süüdi. Ta andis FBI-le valetunnistusi. Ta valetas suhtluse kohta väliskodanikega, kel olid kontaktid kõrgete Vene ametiisikutega. FBI käes on kirjavahetus, kus Papadopolous räägib, et venelased on küll Donald Trumpiga kohtumisest äärmiselt huvitatud, kuid „parem oleks sinna saata mõni madalama tähtsusega ametnik, et mitte mingeid kahtlaseid signaale välja lasta“.

CNN avaldab uurimiskomisjoni lühikokkuvõte Manaforti ja Gatesi süüdistustest, mis kõlab järgmiselt.

„Paul J. Manafort, Jr., 68, Alexandria linnast Virginia osariigis ja Richard W. Gates III, 45, Richmondi linnast Virginia osariigis, on föderaalse vandemeeste kogu poolt 2017. aasta 27. oktoobril Columbia ringkonnas* süüdi mõistetud. Nende süüdistus on 12 punktis järgmine: vandenõu USA riigi vastu, plaan rahapesu korraldamiseks, registreerimata välisvõimu agent, valeütlused seoses FARA-ga [välisagentide registreerimise seadus ehk Foreign Agents Registration Act - toim.], valeütlused, seitse süüdistuspunkti suutmatuses esitada raportid välispankadele ja välismaa arvelduskontodele tehtud ülekannete kohta.“

Valge Maja juristid kohtusid esmaspäeva hommikul president Trumpiga, et olukorda arutada. Valge Maja allikate sõnul ei usu president, et Manaforti ja Gatesi arreteerimine kuidagi temaga seotud oleks. Kuigi ta on uurimist mitmel korral kritiseerinud, kinnitab Valge Maja, et kindlasti ei kavatse president Trump eriprokurör Muellerit vallandada. Presidendi juristid soovitavad tal FBI-ga koostööd teha. Süüdistatavaid on tõenäoliselt veelgi, nende hulgas võivad spekulatsioonide kohaselt olla ka Trumpi poeg Donald Jr. ja väimees Jared Kushner.

President Trump teatas Twitteris pahaselt, et see, milles Manaforti süüdistatakse, toimus aastaid tagasi. Samuti ei mõista president, miks keegi samal teemal demokraate ja nende presidendikandidaati Hillary Clintonit ei küsitle. Ta lisab: „Ja üldse, siin ei ole MINGIT KOKKUMÄNGU!“

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

....Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

Vabariiklasest esindajatekoja spiiker Paul Ryan kommenteerib skandaali lühidalt vaid kinnitades, et „mitte miski ei kõiguta maksureformi läbirääkimisi“.

Esmaspäeva pärastlõunal alanud kohtuistungi alguses rääkis Manaforti jurist tema eest ning teatas, et Manafort ei tunnista end süüdi. Ka Gates kinnitas sama.

* Columbia ringkond ehk District of Columbia (lühend DC) on otse USA kongressile alluv territoorium, mille osaks on Ühendriikide pealinn Washington.