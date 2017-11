Kui tahad oma aksessuaaridega näha välja eriti silmapaistev ja vinge, siis esitleb Heelstop just sulle sobivat kollektsiooni. LED-tuledega kingad ja aksessuaarid on need, mis löövad särama iga jõulupeo!

Heelstop on jalatsikauplus, mis toob teieni sellised brändid nagu Irregular Choice ja Poetic Licence. Irregular Choice on 1999. aastast tegutsev inglise bränd, mille jalatsid teeb eriliseks nende unikaalne disain ja detailiderohkus. Irregular Choice jalatsid on mõeldud naistele, kes ei karda oma isikupära näidata ja teistest erineda. Kuna tootevalik on väga lai, siis leidub midagi igale maitsele. Tootevalik uueneb pidevalt.

Heelstop tegutseb hetkel Facebookis ja e-poena. Seega on mugav tellida kingad omale koju või lähimasse Smartposti automaati. Saatmine on täiesti tasuta. Kui juhtub, et soetatud suurus pole siiski õige, on võimalik see välja vahetada või tagastada.

Jalatseid on suuruses 36-43. Kui hetkel sobivat suurust kohapeal pole, on seda võimalik tellida.

Jalatsite hinnad jäävad 80 ja 200 vahele.

