Esimene kohting möödus imeliselt, kuid mis saab edasi? Mida peaks mees tegema, et olla naisele meelepärane?

Your Tango jagab 10 soovitust, mida iga mees peaks järgima, et sama naisega esimesest kohtingust edasi jõuda.

1. Kutsu naine esimese kohtingu lõpus juba järgmisele kohtingule.

2. Helista või saada naisele sõnum hiljemalt järgmisel päeval

3. Ära eelda seksi ega suru seda naisele peale enne, mil see teile mõlemale sobiv tundub.

4. Ole positiivne ja lõbus, kui oled naisega kohtingul

5. Kuula, mida su kaaslannal on öelda.

6. Kuid oled kaaslannaga kohtingul, siis ära piilu ja piidle teisi naisi.

7. Tee naisele vähemalt üks kompliment ta välimuse kohta.

8. Välimuse asemel rõhugu komplimendid kaaslanna mõistusele ja sisemusele.

9. Ära nõustu kõigega, mida naine räägib, arvab, mõtleb.

10. Kui teine kohting on paika pandud ja see on edukas, siis pead organiseerima kolmanda - aktiivse kohtingu.

See kohting peaks olema eriti eriline. Ole loov ja tee kõik, et naisel ei hakkaks igav. Mõtle välja midagi, mis paneks naise teist kahest paarina mõtlema. Kõik või mitte midagi!