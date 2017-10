37-aastane saatejuht ja laulja Jekaterina Gordon teatas sotsiaalmeedias, et kasutas õigust seada üles enda kandidatuur märtsikuistel Venemaa presidendivalimistel.

Gordon kavatseb oma valimisprogrammis rõhuda ennekõike naiste ja laste õigustele, kirjutab lenta.ru. Täpsemalt tahab naine keskenduda üksikemade probleemidele.

„Olen lihtsast perekonnast ja töötanud juba alates 13. eluaastast,“ ütles Gordon, paludes valijatel oma kandidatuuri toetada.

Telestaar on olnud kolm korda abielus ning tal on kaks last.