Linnakunstnik Teet Suur kinnitas pühapäeval ETVs, et ka tänavu võib Rakvere keskväljakul näha põnevat kuuseinstallatsiooni.

"Praegu on seis selline, et installatsioon tuleb keskväljakule. MInu arvamus on, et me peaksime ära otsustama, mida me tahame, kõigile meeldida ei saa. Mina ise ka ei taha kõigile meeldida. Installatsioonid on siiski ennast õigustanud," rääkis Suur saates "Hommik Anuga".

"Ilmselt on paljude asjadega niimoodi, et kui on oht, et seda enam ei ole, ei tule, võib sellest ilma jääda, siis nähakse seda teise külje pealt ja see hinnatakse ümber. Palju on pooldajaid ja minu arvates on neid rohkem, aga vastaseid on alati olnud," sõnas kunstnik. "Tihti on ka inimeste ilumeeles küsimus," selgitas ta, et vanad aknad ja puidupinnad ei ole kõigi jaoks ilusad, vaid rämps.

Suur tunnistas saates ka, et tema motivatsioon kuuseinstallatsioone teha on vähenenud. "Sel aastal me veel teeme, edaspidi ma ei tea," sõnas ta kaheldes.