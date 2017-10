Tugev tuul kimbutab meid veel vähemalt homme, kuid oodata on ka vihma, lörtsi ja lund, teatab Ilmateenistus.

Teisipäeva öösel eemaldub aktiivne madalrõhkkond Balti riikide idapiiri tagant Venemaa sisealade suunas ja selle lääneservas sajab öö hakul Eestis hooti lörtsi ja vihma, ida pool ka lund. Pärast keskööd sajuhood hõrenevad. Puhub väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on 15, rannikul kuni 24 m/s, pärast keskööd annab tuul pisut järele. Õhutemperatuur on -2 kuni 1, rannikul kuni 4 kraadi.

Päeval jätkab madalrõhkkond aeglast kaugenemist ja sajuhooge on kohati (sisemaal lörts, lumi, rannikul ka vihm). Loode- ja põhjatuule puhanguid on ennelõunal veel 15, rannikul 18 m/s, pärastlõunal nõrgeneb, õhtul pöördub läände ja edelasse. Õhutemperatuur on 0-3, rannikul kuni 5 kraadi.

Kolmapäeva öösel kõrgrõhuhari juba eemaldub, sest Skandinaaviast on teel uus madalrõhulohk. Sajupilved ühes vihma ja lörtsiga jõuavad juba öö hakul saartele, pärast keskööd mandrile, kus tuleb ka lund.

Päeval liigub madalrõhulohk Eesti kohale. Sadu laieneb üle Eesti, kui Lääne-Eestis sajab enamasti vihma, ida pool põhiliselt lund ja lörtsi. Tänastel andmetel ei ole saju kogus suur. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, saarte rannikul kuni 5, päeval 0-5, Saare- ja Hiiumaal ning Lääne- ja Pärnumaal võib tõusta 8 kraadini.