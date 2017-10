„Armastan Evet praegu palju rohkem kui siis, kui me kohtusime,“ räägib täna „Kodutunde“ saates Meelis. 22 aastat abielu ja 13 last on kinnituseks selle suure pere kokku kasvamisele. Ja ehkki materiaalsed väärtused pole nende jaoks nii tähtsad kui rõõm üksteisest, soovis „Kodutunne“ teoks teha pereema Eve suure unistuse.

Viljandi külje all Uusna külas elavad Eve ja Meelis kohtusid, kui mõlemal oli juba kaks last ja selja taga lõppenud kooselud. „Mul on kaks elu - vana ja uus elu,“ kirjeldab Meelis, kuidas aastakümneid tagasi oli ta sellises ummikseisus, et oli valmis eluga lõpparve tegema. „Tundsin, et midagi on elus puudu“. Puudujäägi korvas kohtumine Evega, kellega Meelis on tänaseks abielus juba 22 aastat. Ja nagu tõdeb Meelis, pole nende tunded vahepeal jahtunud. Pigem vastupidi. „Armastus ei jahtu, vaid läheb ajaga ikka kuumemaks. Armastan Evet praegu palju rohkem kui siis, kui me kohtusime. Armastus on investeerimine ja üksteise üles ehitamine.“

Armastuses kasvavad ka kõik Meelise ja Eve 13 last. Pereisa sõnul on iga laps suur kingitus ja selle mõtteviisi järgi nende peres lapsi kasvatataksegi. „Kordagi pole olnud tunnet, et lapsed on koormaks,“ tunnistab Meelis ja lisab, et nende peres on kõik lapsed oodatud. Oma kodu on Meelis ja Eve üles ehitanud viimased kümme aastat. „Algus on käes, lõpp ei paista veel,“ ei näita pereisa siiski meelehärmi välja. Ja ehkki materiaalsed väärtused pole selle pere jaoks kaugeltki nii tähtsad kui rõõm üksteisest, on suure pere emal Evel siiski üks unistus. Pisikeses köögis on keeruline nii suure pere elu korraldada ja ühiselt aega veeta. „Kodutunne“ otsustas selle unistuse täita ja kingib perele uhke köögi- ja söögitoa, kuhu kõik korraga ära mahuvad.

„Kodutunne“ on Kanal 2 ekraanil täna kell 20:30.